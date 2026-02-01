В Турции автобус попал в аварию, погибли восемь человек

В Турции результате ДТП с автобусом погибли восемь человек. Все они - граждане страны, еще 26 человек получили травмы, сообщает телеканал TRT Haber. "Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра (совпадает с московским - ред.) перевернулся на трассе Анталья — Испарта и скатился в кювет. Сообщается о большом числе погибших и раненых", — говорится в публикации. Уточняется, что в результате случившегося люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы. По предварительным данным, среди пострадавших в ДТП россиян нет, пишет РИА Новости со ссылкой на губернаторство Антальи. В конце декабря 2025 года в Стамбуле произошла авария с автобусом - тогда пострадали семь человек. Пострадавших доставили в больницу. Известно, что еще четырех человек спасти не удалось. Авария произошла в районе Эсенъюрт.