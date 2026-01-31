ВС признал законным лишение прав за вождение после употребления катинонов

Верховный суд не удовлетворил жалобу водителя, который заявил, что лишили прав его незаконно. В моче у него во время управления автомобилем были обнаружены синтетические катиноны.

История произошла еще в апреле 2024 года. Тогда инспектор в 9 утра остановил некоего Муртазаева на дороге. Поведение водителя показалось ему подозрительным и неадекватным. После чего была проведена проверка на алкогольное опьянение. Причем проведена она была как положено - с понятыми и с соблюдением всех процессуальных требований. Но алкоголя в выдохе не обнаружилось. Тем не менее в адекватности водителя инспектор все еще сомневался и направил водителя на медицинское освидетельствование. Что также было сделано с соблюдением всех норм.

Врачи также проверили водителя на алкогольное опьянение, но его не обнаружили. Однако написали, что признаки опьянения у водителя имеются. После чего провели проверку на наркотики. В моче у обследуемого были выявлены синтетические катиноны.

При выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе у нас учитывается так называемая суммарная погрешность. То есть если в выдохе менее 0,16 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха, он считается трезвым. Но если в моче у пациента найдут хоть долю любого наркотика или психотропного вещества - он будет считаться пьяным. Как бы адекватно он себя при этом ни вел и сколько бы ни утверждал, что принимал несколько дней назад корвалол или валокордин.

Но в данной истории речь идет о синтетических катинонах. В простонародье они называются "соли". Раньше их действительно продавали в виде ароматических солей для ванн. Другое популярное название "Альфа". Но из-за всего этого он не перестает быть психотропом, который входит в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. В медицине эти вещества тоже применяются. Но только под контролем врача.

Так что не совсем понятно, почему история водителя, употреблявшего запрещенные вещества, да и еще завершившаяся в октябре прошлого года решением Верховного суда, так активно читается в интернет-пространстве.