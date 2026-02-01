Российский блогер попал в страшное ДТП в Таиланде

Российский блогер попал в жуткую аварию на Пхукете, его спутница — в больнице с переломами.

© Motor.ru

По данным Shot, 23-летний Вадим и его знакомая Дарья передвигались на спортивном мотоцикле с острова Самуи на Пхукет, когда в заднее колесо их байка врезался автомобиль под управлением местной жительницы.

«От удара блогер вылетел вперед, ударился головой о бордюр, в результате чего ему пробило шлем. Россиянина пытались спасти медики, но им это не удалось», -- сообщает канал.

Находившаяся с ним спутница была доставлена в медицинское учреждение с множественными ушибами и переломами, ее состояние оценивается как тяжелое.

Блогер был известен как один из создателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета, целью которого было помогать им в работе и общении.

