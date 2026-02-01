Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве.

Об этом сообщает Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 97 км МКАД (после съезда №93А) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

В дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта на 1 км, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.