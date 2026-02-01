Автобус перевернулся в Турции

В Турции пассажирский автобус перевернулся и скатился в кювет. Россиян среди пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернаторства Антальи.

© Соцсети

Инцидент произошел в воскресенье, 1 февраля, на трассе Анталья — Испарта.

Журналисты обратились к местным властям с просьбой прокомментировать ДТП и рассказать, граждане каких стран были в автобусе.

«По предварительным данным, восемь погибших и 26 раненых. По предварительным данным, это местные граждане, иностранцев нет», — ответили в губернаторстве.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года в турецкой провинции Афьонкарахисар попал в ДТП пассажирский автобус. Погибли два человека, пострадал 21, уточнили тогда представители экстренных служб.