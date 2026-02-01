Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В результате смертельного ДТП на территории Турции граждане России не пострадали.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в губернаторстве Антальи.

— По предварительным данным, восемь погибших и 26 раненых. По предварительным данным, это местные граждане, иностранцев нет, — сообщили РИА Новости в губернаторстве.

Ранее в турецкой Анталье перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в город. По предварительным данным, авария произошла около 10:30 на трассе Анталья — Испарта, автобус скатился в кювет. Сообщается о большом числе погибших и пострадавших. При ДТП часть пассажиров оказалась зажата внутри транспортного средства и под ним.

30 декабря автобус, следовавший из Таллина в Нарву, в салоне которого находились россияне, перевернулся из-за сильного ветра. По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за отсутствия других свободных автобусов пассажирам пришлось добираться до точки назначения своим ходом.

В тот же день автомобильное движение на трассе М-5 по направлению из Москвы в Рязань было заблокировано из-за самосвала, который перевернулся утром на Новорязанском шоссе. Движение было перекрыто после Бронниц в сторону Рязани.