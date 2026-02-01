В Москве таксист после ДТП запретил пассажирке вызывать скорую, чтобы его не лишили прав

В Москве утром 31 января таксист высадил пассажирку на шоссе после аварии, запретив ей вызывать скорую помощь из-за страха лишиться водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Кристина, находившаяся в машине во время столкновения, получила серьезные травмы, в то время как у водителя сработали подушки безопасности, и он не пострадал. По словам пострадавшей, водитель вместо оказания помощи стал выгонять ее из автомобиля, утверждая, что ничего серьезного не случилось, и настаивал на том, чтобы не вызывать медиков. После этого он завершил поездку в приложении, вручил девушке тысячу рублей, остановил попутную машину и попросил другого водителя довезти ее до ближайшей остановки для вызова нового такси. Однако водитель, подвозивший Кристину, сразу понял, что ее состояние тяжелое, и отвез ее в больницу. Врачи диагностировали у пассажирки перелом позвоночника и множественные ушибы. Период восстановления составит не менее трех месяцев. Личность таксиста уже установлена, и ГИБДД проводит по данному факту проверку. Представители сервиса такси связались с пострадавшей, пообещав принять все необходимые меры и выплатить материальную компенсацию. До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

