После ДТП таксист высадил пассажирку с переломом позвоночника

Таксист, попав в ДТП, высадил травмированную пассажирку на оживлённой трассе, чтобы избежать ответственности. Во время аварии у автомобиля сработали подушки безопасности, водитель остался невредим, тогда как его клиентка получила серьёзные повреждения, сообщает телеграм-канал 112.

© Московский Комсомолец

Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, таксист начал уговаривать пострадавшую, что ничего страшного не случилось, и настаивал на прекращении поездки. Он вручил девушке тысячу рублей, остановил попутную машину и попросил водителя довезти её до ближайшей остановки для вызова другого такси.

Но попутчик отвёз пострадавшую в больницу, сразу заметив тяжёлое состояние пассажирки. Медики диагностировали у девушки перелом позвоночника и множественные ушибы. Сейчас пострадавшей предстоит носить корсет, а восстановление займёт не менее трёх месяцев.

Личность таксиста уже установлена. ГИБДД проводит проверку по факту оставления в опасности и нарушения правил оказания помощи при ДТП. Сервис такси связался с пострадавшей, пообещав принять меры и выплатить материальную компенсацию.