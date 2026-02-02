В Татарстане легковушка влетела в бензовоз

В Мамадышском районе РТ легковушка столкнулась с бензовозом. В результате ДТП погиб двухмесячный ребенок.

© Российская Газета

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, авария произошла на 947-м километре автодороги Москва - Уфа. По предварительной версии, водитель машины Renault 1994 года рождения не выбрал безопасную скорость, дистанцию и врезался в стоящий полуприцеп.

Водитель бензовоза ранее остановился на обочине, чтобы очистить его от снега. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал заместитель прокурора Мамадышского района. Организована проверка.

Напомним, 30 января в Казани из-за сильного снегопада объявили план "Буран". В городе круглосуточно расчищают дороги более тысячи единиц муниципальной техники. Школы временно перевели на дистанционный формат обучения.