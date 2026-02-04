ДТП произошло на внутренней стороне 100-го километра МКАД

На внутренней стороне МКАД в районе 100-го километра зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Причины аварии и сведения о возможных пострадавших уточняются. Из-за ДТП движение транспорта на данном участке существенно затруднено, водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пути объезда.

На месте работают оперативные и экстренные службы города, добавили в Дептрансе.

