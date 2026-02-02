Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Красноярском крае

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, заведено после ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

© телеграм-канал "112"

Пассажирская "Газель" и грузовик столкнулись на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в понедельник, 2 февраля.

В МВД уточнили, что автобус со взрослыми и детьми, которые возвращались из Красноярска, двигался в направлении Канска. В его салоне находились 13 человек, включая 11 детей. В какой-то момент у встречного автомобиля "Ивеко" отсоединился прицеп с модульным домом. Он выехал на встречную полосу и врезался в "Газель".

В результате ДТП погибли 5 человек, среди которых 4 подростка и 1 взрослый. Кроме того, 6 человек были госпитализированы. Предварительно, состояние 2 пострадавших оценивается как тяжелое.