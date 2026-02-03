В Мытищах грузовик наехал на трос ограждения

Сегодня на 40-м километре автодороги А-104 в городском округе Мытищи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Движения в одну сторону на этом участке нет, рассказали изданию «Вести Подмосковья» в ГУ МВД РФ по Московской области.

Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы дорожного полотна и совершил наезд на тросовое ограждение. Сообщается, что пострадавших в результате этого ДТП не было.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии, устанавливая обстоятельства случившегося. Движение в сторону область пришлось перекрыть, поэтому водителям посоветовали выбирать другие пути движения, включая объезд места ДТП через 26-й и 35-й километры Дмитровского шоссе.