Два автобуса столкнулись в Пермском крае

Два маршрутных автобуса столкнулись в городе Лысьве, при этом шесть человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Авария произошла на улице Сушина. Как установили сотрудники госавтоинспекции, водитель ГАЗель NEXT не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автобусом той же марки.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них - ребенок 2013 года рождения и оба водителя. Все доставлены в городскую больницу", - уточнил глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Выясняются все обстоятельства произошедшего.