В Омске водитель автомобиля вылетел из салона и сразу встал на ноги в ходе ДТП

В Омске водитель Lada вылетел из автомобиля и моментально встал на ноги в ходе дорожно-транспортного происшествия на Левобережье. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Омска».

Столкновение произошло утром 2 февраля на перекрестке улиц Взлетная и Крупская. На видеозаписи видно, что после столкновения автомобиль развернуло, передняя дверь распахнулась, а из нее вылетел мужчина. При этом, оказавшись на обочине, он сразу поднялся на ноги.

Тем не менее, в пресс-службе ГИБДД уточнили, что на этого водителя был составлен протокол за нарушение правил проезда перекрестка. В соответствии с ПДД, мужчина должен был пропустить транспорт, движущийся по главной дороге.

«Водитель Lada не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Toyota и допустил с ним столкновение. После этого произошло столкновение с еще одним автомобилем», — подчеркнули представители ведомства.

Видеокадры с ДТП предоставил Telegram-канал «Камеры ДПС Омск».