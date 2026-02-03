Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Подмосковье

На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) около деревни Морозово на севере Московской области столкнулись два грузовика и одна легковушка. В результате аварии пострадали три человека. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Вечерняя Москва

— Два грузовика и легковая машина столкнулись на Центральной кольцевой автодороге в районе деревни Морозово. Двух пострадавших увезли в больницу, еще один отказался от госпитализации, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют обстоятельства аварии. Легковушка получила серьезные механические повреждения — машину буквально «сплющило» после столкновения.

Ранее две иномарки попали в аварию в столичном районе Новокосино. В ДТП пострадал ребенок. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.