Авария парализовала движение трамваев в центре Краснодара

В Краснодаре, на пересечении улиц Горького и Коммунаров, произошла авария с участием трамвая. Инцидент привёл к остановке движения трамваев по маршрутам № 3, 6, 7 и 21, сообщили в муниципальном центре управления.

Трамваи не могут проехать в сторону улицы Седина из-за произошедшего ДТП. В результате аварии, на данном участке образовался затор, затрудняющий передвижение общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что трамваи №3, 20, 21 и 22 изменили маршруты из-за поломки в Краснодаре.