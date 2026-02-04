Два человека погибли в ДТП в Тверской области

На федеральной автодороге М-10 "Россия" в Бологовском округе Тверской области в столкновении фуры и легкового автомобиля погибли два человека.

Рано утром 4 февраля на 333-м километре трассы М-10 "Россия" грузовая автомашина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lada Largus, затем обе машины съехали в кювет.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

По предварительной информации тверской Госавтоинспекции, фура выехала на встречную полосу в связи с возникшими во время движения неисправностями транспортного средства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов, обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.