На Урале 19-летний парень попал под автобус, помогая отбуксировать машину

В Нижнем Тагиле молодого человека сбил пассажирский автобус МАЗ. Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 4 февраля на улице Ильича, 1б. 19-летний уралец помогал другим участникам движения буксировать с парковки застрявший автомобиль. В какой-то момент он поскользнулся и упал на дорогу, где в этот момент проезжал частный автобус.

Пострадавшего доставили в больницу на скорой.

За рулем МАЗа был 48-летний мужчина с 21-летним стажем вождения в категории D. В момент аварии он никого не перевозил и был трезв.

"Водитель автобуса пояснил, что почувствовал удар в правое заднее колесо и немедленно остановился", – рассказали в УГИБДД.

На шофера составили административные протоколы за отсутствие тахографа (часть 1 статьи 11.23 КоАП РФ), отсутствие действующей диагностической карты о прохождении техосмотра (часть 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ) и отсутствие путевого листа (часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ).

Все обстоятельства ДТП выясняются. Проводится процессуальная проверка.

