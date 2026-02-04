В Оренбурге 78-летний водитель врезался в ограждение

Сегодня в Оренбурге на Загородном шоссе произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительным данным, 78-летний водитель «Митсубиси Лансер», двигаясь от Шарлыкского шоссе в сторону улицы Терешковой, потерял контроль над автомобилем и врезался в ограждение.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.