В Калининградской области УАЗ столкнулся с поездом

Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля УАЗ с железнодорожным составом в Калининградской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"По оперативной информации, сегодня в районе 12:50 по местному времени в Гвардейском районе, в поселке Озерки, 53-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, совершил столкновение с железнодорожным составом. Предварительно, в результате дорожного происшествия пострадали водитель автомобиля и два пассажира 1963 и 1979 года рождения", - сказано в сообщении.