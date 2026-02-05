Под Челябинском произошло ДТП с участием школьного автобуса
Названа предварительная версия ДТП с участием школьного автобуса под Челябинском. Авария случилась накануне в Аргаяшском районе, на 22 км дороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым.
Как уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 52-летнему водителю автобуса Ford Transit, находившемуся за рулем, стало плохо прямо во время движения. Остановить транспорт мужчина не успел и скончался от сердечного приступа.
В результате автобус выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги в кювет.
Водитель скончался на месте. В момент аварии пассажиров в автобусе не было.
Автобус использовался для перевозки детей, двигался по направлению в сторону населенного пункта Долгодеревенское.