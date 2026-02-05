В Москве мужчина угнал машину и попал на ней в ДТП

Житель Вологодской области угнал автомобиль, припаркованный возле торгового центра на Ореховом бульваре в Москве, и попал на нем в ДТП. После аварии мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

© Вечерняя Москва

— Злоумышленник, похитив автомобиль, совершил на нем поездку. В районе одного из домов на Каширском шоссе он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, отчего иномарку отбросило на другое транспортное средство. После столкновения злоумышленник бросил похищенный автомобиль на месте ДТП и скрылся. Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по району Орехово-Борисово Северное города Москвы задержали подозреваемого, — рассказали на официальном сайте ведомства.

В результате аварии никто не пострадал. По факту произошедшего в отношении жителя Вологодской области было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили под стражу.

