Массовое ДТП с участием автобусов и легковушек произошло в Красноярске
Две маршрутки и две легковые иномарки столкнулись в Красноярске. Пострадали пассажиры одного из автобусов и водитель легковушки.
Дорожная авария произошла 5 февраля на улице Павлова. Повреждения получили автобусы маршрутов №№ 8 и 55, а также автомобили Chery и Toyota.
По предварительным данным, помощь врачей потребовалась двум пассажирам автобуса и водителю китайского авто, сообщили в полиции.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.