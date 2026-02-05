Массовое ДТП с участием автобусов и легковушек произошло в Красноярске

Две маршрутки и две легковые иномарки столкнулись в Красноярске. Пострадали пассажиры одного из автобусов и водитель легковушки.

Дорожная авария произошла 5 февраля на улице Павлова. Повреждения получили автобусы маршрутов №№ 8 и 55, а также автомобили Chery и Toyota.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась двум пассажирам автобуса и водителю китайского авто, сообщили в полиции.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.