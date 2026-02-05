Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Волгоградской области

Трагедия произошла в Иловлинском районе.

4 февраля на федеральной автодороге Р–22 «Каспий» Тамбов–Волгоград–Астрахань случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент произошел около 04.00 на 881-м километре трассы в границах Иловлинского района.

По предварительным данным ГУ МВД Росси по региону, водитель за рулем автомобиля «Митцубиси» не справился с управлением. Иномарку выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «Фау».

Удар был такой силы, что водитель легкового автомобиля скончался на месте еще до прибытия бригады скорой помощи.