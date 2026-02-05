Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье

Водитель автобуса марки ПАЗ не справился с управлением на шестом километре трассы ММК — Чечевилово — МБК в Подмосковье. В результате автобус перевернулся, пассажиров в этот момент в салоне не было. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На шестом километре трассы ММК — Чечевилово — МБК произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 57-летний водитель, находясь за рулем автобуса марки ПАЗ без пассажиров, не справился с управлением и совершил опрокидывание на обочину дороги. В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Полицейские устанавливают все обстоятельства по факту произошедшего.

Ранее в Богородицком районе Тульской области опрокинулся пассажирский автобус. По предварительной информации, в результате аварии пострадал 31 человек из 37 присутствовавших в транспортном средстве.