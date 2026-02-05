В Оренбурге на перекрестке автобус сбил женщину

Сегодня утром, 5 февраля, на улице Терешковой 57-летний водитель автобуса на регулируемом перекрестке наехал на 67-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

В Оренбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей утром 5 февраля на улице Терешковой.

По предварительным данным, около 9 часов утра на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог 57-летний водитель автобуса «Симаз», двигаясь по улице Хабаровской со стороны улицы Пролетарской, при повороте налево наехал на 67-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автобуса.

В результате ДТП женщину доставили в медучреждение. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой. По факту происшествия проводится проверка.