Фура полностью перекрыла дорогу в Нижегородской области

ДТП с участием фуры случилось в Нижегородской области, вызвав серьезную пробку. Об этом сообщают местные новостные Telegram-каналы.

По предварительным данным, затор образовался между Чкаловском и Заволжьем. Грузовой автомобиль развернуло, из-за чего он перекрыл всю проезжую часть. Водители заявляют, что транспорт стоит уже около трех часов.

На онлайн-картах дорога между деревнями Круглово и Шеховская окрасилась в желтый и красный цвета. Судя по всему, авария произошла около Трофаново.

Ранее мы сообщали о том, что федеральную трассу М-7 рядом с Нижегородской областью закрывали из-за ДТП с пятью автомобилями.

