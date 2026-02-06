Фура полностью перекрыла дорогу в Нижегородской области
ДТП с участием фуры случилось в Нижегородской области, вызвав серьезную пробку. Об этом сообщают местные новостные Telegram-каналы.
По предварительным данным, затор образовался между Чкаловском и Заволжьем. Грузовой автомобиль развернуло, из-за чего он перекрыл всю проезжую часть. Водители заявляют, что транспорт стоит уже около трех часов.
На онлайн-картах дорога между деревнями Круглово и Шеховская окрасилась в желтый и красный цвета. Судя по всему, авария произошла около Трофаново.
Ранее мы сообщали о том, что федеральную трассу М-7 рядом с Нижегородской областью закрывали из-за ДТП с пятью автомобилями.
