Движение по Пермскому тракту ограничили из-за пяти аварий на одном участке

Полицейские ограничили движение по трассе Екатеринбург – Пермь в районе Ревды из-за пяти ДТП подряд. Об этом сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области.

«По предварительным данным, на указанном участке автодороги произошло пять дорожно-транспортных происшествий, количество участников аварий устанавливается инспекторами ДПС. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, проводят процессуальные действия», – заявили в ведомстве.

Около 11:00 движение на 312-м километре трассы в сторону Екатеринбурга перекрыли полностью, через полчаса его открыли по одной полосе. Водителей предупредили о том, что пути объезда отсутствуют.

Подробности самих ДТП в пресс-службе пока не привели, однако на фото видно, что по крайней мере в нескольких участвовали большегрузы. О пострадавших или погибших в этих авариях не сообщается.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в том же районе легковой автомобиль врезался в припаркованную «Газель» и улетел в кювет. Тогда погибла молодая пассажирка.

Фото предоставлено пресс-службой УГАИ ГУ МВД по Свердловской области