Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе произошла авария с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП случилось 5 февраля около 19:45 на федеральной дороге в Якшур-Бодьинском районе. 53-летний водитель «Фиат Альбеа», чтобы обогнать машину, выехал на встречку в запрещенном месте. В результате легковушка столкнулась с автомобилем «УАЗ».

Водителя и 47-летнюю пассажирку «Фиат Альбеа» госпитализировали. Также травмы получили две женщины 58 и 40 лет, которые ехали на пассажирских сиденьях «УАЗа».