Восемь иномарок сгорели на автовозе, проезжающем через ЕАО

В ЕАО загорелся очередной автовоз, проезжавший по области. Пламя уничтожило восемь иномарок.

Как сообщили в МЧС региона, ЧП произошло на федеральной трассе в районе города Облучье. Дальнобойщик заметил, что над прицепом с дорогостоящим грузом поднимается дым. Он попытался потушить пожар огнетушителем, но ветер раздувал пламя. Тогда водитель отцепил грузовик и отогнал подальше.

Пожарные залили огонь, но восемь иномарок уже не подлежат восстановлению. Предварительная причина многомиллионного пожара - неисправность системы транспортного средства.