На трассе М-5 загорелось колесо полуприцепа

В четверг, 5 февраля, на трассе в Городищенском районе случилось ЧП. Сигнал о возгорании грузовой машины поступил в пожарно-спасательный центр в 11:59.

© penzainform.ru

На 699-м километре М-5, вблизи поселка Лесного, вспыхнуло колесо полуприцепа Juterborg, который двигался в составе с тягачом.

Пожарные прибыли на место, потушили огонь и расцепили автомобиль, сообщили в ППСЦ.

Никто из людей не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

4 февраля в селе Грабово Бессоновского района из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования выгорел моторный отсек легкового автомобиля.