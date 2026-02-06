В Оренбурге на перекрестке столкнулись две «Лады»

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке проспекта Соборного и улицы Гниломёдова. О происшествии рассказали в УМВД региона.

© ProOren

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада Веста», поворачивая налево с улицы Гниломёдова в направлении проспекта Соборного, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», которым управлял 53-летний водитель, двигавшийся по проспекту Соборному.

В результате столкновения оба водителя обратились за медицинской помощью и были отпущены. Трое пассажиров автомобиля «Гранты» – 39-летний взрослый и двое детей в возрасте 10 и 4 лет – были доставлены в медицинское учреждение, один из детей госпитализирован.