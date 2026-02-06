Пьяная женщина-водитель разбила четыре автомобиля в Калуге

На Зерновой улице 5 февраля Mitsubishi Lancer протаранил четыре припаркованных у автосалона автомобиля. За рулем была 34-летняя женщина с явными признаками опьянения.

© Калуга 24

Однако проходить освидетельствование она отказалась. Проверив автомобилистку по базам данных МВД, госавтоинспекторы выяснили, что в декабре прошлого года она уже привлекалась к административной ответственности за отказ от освидетельствования и была лишена водительских прав на 18 месяцев.

На этот раз на нее составили три протокола — за отказ от прохождения освидетельствования, за управление неисправным автомобилем и за отсутствие страхового полиса. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.