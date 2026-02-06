В Крыму машина сбила двоих детей на пешеходном переходе

В городе Судак на юго-востоке Крыма легковой автомобиль сбил двух детей, переходивших дорогу вместе со своей матерью на пешеходном переходе. Об этом сообщает МВД по региону.

© Российская Газета

По данным полиции, ДТП произошло сегодня утром около 7:40. Согласно предварительной информации, за рулем ВАЗ‑21150 находился молодой человек 22 лет. Машина двигалась со стороны Алушты.

Автомобиль сбил детей на нерегулируемом переходе. Старший мальчик 2010 года рождения, младший - 2018 года рождения.

В момент ДТП мать держала младшего сына за руку. В результате оба мальчика получили травмы различной степени тяжести, они находятся в больнице. Мать детей не пострадала.