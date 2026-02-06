Четверо погибли после ДТП с фурой в регионе РФ

В Шацком районе Рязанской области вечером пятницы произошло смертельное ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекции.

По предварительной информации, дорожный инцидент случился в 17:30 на 378-м километре трассы М-5: там столкнулись SsangYong и грузовик Shacman.

В результате происшествия водитель иномарки, а также три его пассажира, скончались на месте происшествия, все погибшие – взрослые.

Информация уточняется, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.