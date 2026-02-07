Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

В Пензенской области в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель четырех человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

© Российская Газета

Инцидент произошел на 21 км автомобильной дороги "Городище-Никольск" в Городищенском районе, где столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и легковой автомобиль марки Citroen.

В результате аварии водитель и три пассажира Citroen получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Водитель "КамАЗа" и двое пассажиров Citroen были доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура Пензенской области осуществляет надзор за ходом расследования данного происшествия.