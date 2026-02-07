Прокуратура проконтролирует ход проверки дела о смертельном ДТП на МКАД

Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на МКАД. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

© Telegram / Прокуратура Москвы

— Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре, — сказано в Telegram-канале прокуратуры.

По предварительной информации, на внешней стороне 77-го километра МКАД водитель машины Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием и падением с высоты. В результате погибли два человека — водитель и пассажир, находившиеся в иномарке.

До этого сообщалось, что легковой автомобиль Mercedes упал с эстакады Московского скоростного диаметра (МСД) на машину Hyundai, которая ехала по внешней стороне 77-го километра МКАД. В результате ДТП погибли два человека.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на месте произошедшего находятся городские оперативные службы, которые выясняют обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.