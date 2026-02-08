На трассе М-3 под Калугой столкнулись иномарки, погибли три человека

В Калужской области на трассе М-3 при столкновении двух иномарок погибли три человека. На месте аварии работают сотрудники УГИБДД и следствия, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла в 9:36 на 207-м километре автодороги М-3 в Бабынинском районе. Столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Lexus RX.

В результате из четырех человек, ехавших в Volkswagen Polo, выжил только один, он госпитализирован. Трое в аварии погибли. Также получил травмы один человек в автомобиле Lexus RX.