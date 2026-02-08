В Крыму машина с людьми упала со скалы в 200-метровый обрыв

В Крыму на Долгоруковской яйле автомобиль УАЗ с двумя взрослыми и ребенком упал со скалы, пострадавшие выжили. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в районе села Ивановка. Очевидцы сообщили о падении машины. Спасатели и медики прибыли на место и начали поиски в условиях темноты, тумана и сложного рельефа.

Сначала местные жители нашли и вынесли к дороге несовершеннолетнего, которого передали врачам. Через час поисков автомобиль был обнаружен на крутом северном склоне горы Чалбаш. Рядом находились мужчина и женщина с травмами различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь, зафиксировали в специальных носилках и с применением альпинистского снаряжения эвакуировали в безопасное место, откуда все пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи.

