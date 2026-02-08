6-летний мальчик угнал авто и устроил лобовое столкновение, ДТП попало на видео

В Туве шестилетний ребенок за рулем иномарки попал в ДТП.

Дорожный инцидент произошел 8 февраля около полудня на улице Рабочей в столице республики Кызыле, сообщили в региональном главке МВД.

<img class="" src=""/>

По информации ведомства, отец мальчика оставил его в припаркованном седане Toyota Camry и ушел в магазин. Тем временем сын перебрался на место водителя, выехал на дорогу и, разогнавшись, на встречной полосе врезался в Chery Тiggo.

В аварии никто не пострадал. Учитывая обстоятельства ДТП (машины столкнулись лоб в лоб) и возраст "угонщика", это можно расценивать как чудо.

Полиция работает с отцом малолетнего водителя. Видео аварии появилось в Сети.