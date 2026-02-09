В Татарстане 40 человек погибли в ДТП с начала года

В Татарстане по состоянию на 8 февраля зарегистрировали 228 ДТП. В них погибли 40 человек, ещё 300 получили ранения.

Количество аварий в январе составило 171 — на 25 меньше, чем в январе прошлого года, сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов на брифинге «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан». Об этом пишет «Реальное время».

По его данным, за первый месяц года в авариях погибли 29 человек — на восемь больше, чем в январе 2025‑го. При этом число раненых сократилось: травмы получили 237 человек, что на 27 меньше прошлогоднего показателя.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2025 году больше всего ДТП со смертельным исходом было зафиксировано в Туве, на Алтае и в Орловской области.