В Свердловской области в ДТП с фурой погиб 70-летний мужчина

В аварии с участием тяжелого грузовика и Renault Logan в Свердловской области погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

© Российская Газета

Трагедия произошла на 16-м километре трассы Артемовский - Зайцево. Водитель легковушки не справился с управлением на трассе во время сильного снегопада, и его выбросило на полосу встречного движения.

Здесь Renault Logan врезался в грузовик Volvo. При столкновении погиб пассажир легкового автомобиля, водитель госпитализирован в районную больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.