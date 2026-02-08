Россияне попали в ДТП в Таиланде

Супруги из Норильска отправились на мотоцикле в открытый зоопарк в Паттайе и попали в аварию. Оба получили серьезные переломы, женщина до сих пор в коме. Вернуть пару домой обойдется в 3-4 млн рублей. Об этом сообщила российский волонтер Светлана Шерстобоева, передает РИА Новости.

Волонтер рассказала, что 41-летний Андрей и 35-летняя Евгения ехали на мотоцикле в открытый зоопарк Кхао Кхиео, расположенный в провинции Чонбури. Недалеко от зоопарка их подрезал грузовик. Мотоцикл отбросило в кювет, супруги получили серьезные травмы.

«У Андрея переломы ребер и перелом таза, он в сознании, ему уже сделали операцию. А Евгения в коме — у нее черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, переломы ребер с поражением легких, так что она на ИВЛ, и еще сложный перелом ноги», — рассказала Шерстобоева.

По ее словам, у пострадавших есть страховка с покрытием экстремальных видов спорта, Однако она покроет только лечение в частной больнице Vibharam Laemchabang, куда россиян доставили с места ДТП.

На отправку Андрея и Евгении домой денег не хватит, поэтому друзья и коллеги уже начали сбор средств. Волонтеры считают, что понадобится 3-4 млн рублей, чтобы купить для лежачих пациентов сразу 12 мест на рейсовом самолете.

У супругов таких средств нет. Андрей работает диспетчером в компании «Норильский Никель», а Евгения продавцом косметики в магазине.