Появились кадры серьезного ДТП с автобусом в центре Москвы

Telegram-канал «112» публикует кадры момента аварии на Ленинском проспекте.

Напомним, что в понедельник, 9 февраля, на Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. В результате инцидента пострадали восемь человек. Все они доставлены в столичные больницы. Тяжелых травм никто не получил.

Ранее госавтоинспекция Архангельской области сообщила, что автомобиль врезался в забор и частный дом в селе Черевково. Три человека, включая подростка, погибли на месте. Еще двое с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем «Грейт Волл», двигался в направлении улицы Фестивальная. Он не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина врезалась в забор и частный дом.

Также ранее международный автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Белоруссии. Трагедия произошла в Толочинском районе на автодороге М1. 43-летний водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В салоне были два водителя и 12 пассажиров.