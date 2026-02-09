Восемь человек пострадали в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

© Lenta.ru

На Ленинском проспекте столкнулись автобус и грузовик. На кадрах с камеры наблюдения видно, как большегруз таранит пассажирское транспортное средство.

В пресс-службе «Мосгортранса» рассказали РИА Новости, что виновником аварии стал водитель грузовика, нарушивший правила дорожного движения. Он не уступил дорогу автобусу, что привело к столкновению.

В конце января массовое ДТП произошло на одной из оживленных российских автодорог — трассе М7 «Волга». На ее участке в районе города Гороховец столкнулись более десяти автомобилей. Авария привела к появлению пробки протяженностью пять километров.