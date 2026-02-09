В Нижнем Тагиле водитель ГАЗа спровоцировал массовое ДТП с пятью машинами

Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 февраля, но подробности происшествия в Госавтоинспекции Нижнего Тагила раскрыли только сегодня, 9 февраля. Там уточнили, что в ДТП пострадали мужчина и ребёнок.

Происшествие случилось на улице Верескова. По версии ГАИ, 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь по шоссе, не справился с управлением. Его машина врезалась в остановившуюся на красный сигнал светофора KIA DE, что привело к её столкновению с автомобилями ВАЗ 2108 и Zotye. Далее ГАЗ ударил Hyundai Solaris, который врезался в стоящий впереди Renault Sandero.

«В результате аварии пострадало два человека, водитель автомобиля 41-летний мужчина водитель Hyundai Solaris и 9-летний ребенок пассажир автомобиля KIA DE. Бригадой СМП были осмотрены на месте происшествия, отпущены, оказана разовая медицинская помощь», – уточнили в ГАИ.

По словам водителя ГАЗа, он отвлёкся на зеркала, как только заметил впереди стоящие автомобили, применил экстренное торможение, но столкновение избежать не смог. В отношении него возбуждены административные дела по статьям о нарушении ПДД, повлёкшем причинение лёгкого вреда здоровью, и о выезде на полосу встречного движения.

Ранее массовое ДТП случилось на трассе Екатеринбург-Тюмень. Как писало ИА «Уральский меридиан», там произошло два последовательных ДТП с участием пяти автомобилей. В одном из них пострадал водитель.

По данным ГАИ, аварию спровоцировал грузовик DAYUN. Его водитель, пытаясь избежать столкновения с внезапно остановившейся Lada Vesta, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Caravan. В этот же момент следовавший за Nissan водитель Lada Largus также выехал на встречку и столкнулся со стоящей Lada Vesta.