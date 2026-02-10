На трассе «Ижевск-Сарапул» легковушка врезалась в школьный автобус

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса произошло вечером 9 февраля на трассе «Ижевск-Сарапул». К счастью, в момент аварии автобус был пуст. Об этом сообщили в госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, около 16:00 28-летняя женщина за рулём автомобиля «Шевроле Лачетти», с опытом вождения менее года, не справилась с управлением при пересечении перекрёстка. Девушка выехала с главной дороги на второстепенную, где врезалась в стоящий школьный автобус.

Девушка получила травмы и была госпитализирована. Водитель автобуса не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.