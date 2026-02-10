В Смоленской области "ГАЗель" врезалась в электропоезд "Ласточка"

В Смоленской области водитель "ГАЗели" выехал на красный свет на переезде и врезался в электропоезд "Ласточка", сообщает РИА Новости во вторник.

По данным журналистов, мужчина 1986 года рождения за рулем "ГАЗели" выехал на запрещающий сигнал на регулируемом переезде и столкнулся с электропоездом.

При этом переезд не был оборудован автоматическим запирающим устройством. Дорожное движение на участке регулируют сотрудники ГАИ. В результате инцидента пострадал водитель "ГАЗели", его состояние не уточняется.