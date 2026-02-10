Трассу М-12 в Нижегородской области перекрыли из-за ДТП
Движение транспорта временно ограничено на участке автодороги М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автодор».
Уточняется, что речь идет о 407-м километре трассы в Ардатовском округе. Эта часть автодороги полностью перекрыта для водителей, следующих в сторону Казани. По имеющимся данным, причиной введения ограничений стала авария, случившаяся на этом участке.
Съезд организован на 395-м километре автодороги М-12. Подробности самого ДТП пока что неизвестны.
