В Курской области за год в ДТП с автобусами пострадали 55 человек
Стартовало профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки». С 9 по 12 февраля полицейские будут проверять документы, необходимые для перевозки пассажиров, техническое состояние транспорта, предрейсовый медосмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа и груза, соблюдение режима труда и отдыха водителями.
За прошлый год в Курской области произошло 44 ДТП с участием автобусов, в которых 55 человек получили ранения, а 2 человека погибли. По вине водителей автобусов произошло 24 аварии, в которых пострадали 28 человек.