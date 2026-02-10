В Курской области за год в ДТП с автобусами пострадали 55 человек

Стартовало профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки». С 9 по 12 февраля полицейские будут проверять документы, необходимые для перевозки пассажиров, техническое состояние транспорта, предрейсовый медосмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа и груза, соблюдение режима труда и отдыха водителями. ​

За прошлый год в Курской области произошло 44 ДТП с участием автобусов, в которых 55 человек получили ранения, а 2 человека погибли. По вине водителей автобусов произошло 24 аварии, в которых пострадали 28 человек.